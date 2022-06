Jonix acquista il 30% di Joinlux

Jonix

(Teleborsa) -, PMI Innovativa e Società Benefit specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor, ha acquistato in data 10 giugno 2022 del 30% del capitale sociale di Joinlux e sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva di tutti i prodotti Jonix utilizzabili per la sanificazione/igienizzazione degli ambienti domestici ai rivenditori che commercializzano articoli di arredamento per la casa e complementi d’arredo oltre che elettrodomestici.Costituita con un capitale sociale di 10.000 Euro interamente versato, Joinlux è partecipata per il 65% da Franco Sabbadin e per il 5% da Matteo Franzolin, direttore generale di CBELUX; l’acquisto del 30% è avvenuto al valore nominale.Joinlux distribuirà i prodotti Jonix avvalendosi di una rete distributiva nazionale oltre che dell’organizzazione di CBELUX, società partecipata al 100% da SabbaFin.La governance di Joinlux prevede altresì l’ingresso di Mauro Mantovan nel Consiglio di Amministrazione, nonché determinati diritti a tutela della partecipazione di minoranza di Jonix