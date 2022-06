UK: sussidi disoccupazione in calo, tasso disoccupazione sale al 3,8%

(Teleborsa) - Scendono i(claimant count), che a maggio sono risultati in diminuzione di 19.700 unità, dopo aver riportato un calo di 65.500 unità ad aprile. Il dato è pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS). Le attese erano per un calo di 49.400 unità.Sale invece il, che raggiunge il 3,8% ad aprile, contro il 3,6% atteso dal consensus e il 3,7% registrato a marzo.Nei tre mesi ad aprile,ha fatto segnare un aumento di 177 mila unità, dopo le 83 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una salita più contenuta, ovvero di 105 mila unità.Infine, ilha mostrato, sempre ad aprile, un incremento del 4,2% escludendo i bonus (+4% la previsione degli analisti), rispetto al +4,2% precedente e cresce del 6,8% anche includendo questa componente (sotto il +7,6% del consensus) contro il +7% del mese precedente.