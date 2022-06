Wall Street nervosa aspetta la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street prosegue senza grandi scossoni e con i riflettori puntati sul meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) che si concluderà, domani, mercoledì 15 giugno e secondo le aspettative potrebbe decidere di alzare l'asticella e tagliare i tassi d'interesse di 75 punti base e non di 50 punti come fatto in maggio.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 30.354 punti, con uno scarto percentuale dello 0,53%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,32%, scambiando a 3.738 punti.Leggermente positivo il(+0,3%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,18%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,45%) e(+0,42%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,13%),(-1,64%) e(-1,19%).Tra i(+1,99%),(+1,46%),(+1,26%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,26%.In perdita, che scende del 2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Al top tra i, si posizionano(+11,94%),(+7,04%),(+6,40%) e(+4,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,17 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,94%.Sensibili perdite per, in calo del 2,92%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 10,9%)14:30: Empire State Index (atteso 4,5 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%).