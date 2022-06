Borse in rally guardano a Fed e BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, nel giorno in cui, alimentando le aspettative che possa correre ai ripari, annunciando uno scudi anti-spread. Focus anche sulladi interesse.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,048. Lieve aumento dell', che sale a 1.819 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 119,2 dollari per barile. L'Opec ha confermato la sua previsione che la domanda mondiale di petrolio superera' i livelli pre-pandemia nel 2022.Scende molto lo, raggiungendo +221 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,95%.in luce, con un ampio progresso dello 0,96%,avanza dello 0,68%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,49% sul, interrompendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 24.442 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 6,77%.Vola, con una marcata risalita del 5,59%.Brilla, con un forte incremento (+5,08%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,49%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,26%),(+4,87%),(+4,41%) e(+3,93%).Tra i dati01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 7,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. -2,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -11,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 4,8%).