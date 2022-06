Lagarde (BCE): non possiamo essere dominati dalle questioni di bilancio

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) deve tenere conto di una molteplicità di fattori nelle sue decisioni, ma ", né dalle questioni finanziarie, e, che è sulla stabilità dei prezzi". Lo ha affermato la presidente dell'istituzione di Francoforte,, durante un evento alla London School of Economics. Su altri aspetti "le autorità di Bilancio dovranno fare il loro lavoro", ha spiegato, come sugli aumenti dei prezzi dell'energia, dove "solo le autorità fiscali possono assicurare che vengano equamente distribuiti e che gli aiuti vadano ai più vulnerabili. Questo non lo può fare la politica monetaria".La numero uno della BCE ha parlato di crisi e politiche decisionali, green economy e parità di genere, ma nondel consiglio direttivo per rispondere all'impennata di tassi e spread sui titoli di Stato.Lagarde ha fatto una serie di considerazioni sull'attività di governance durante le crisi, in cui ha rivendicato di avere una notevole esperienza. "Nel mio compito attuale", ha spiegato. "Le crisi arrivano sempre in fasi di profonda incertezza, perché non sono mai le stesse e con l'incertezza devi avere coraggio - ha aggiunto - Il coraggio di agire anche quando non hai tutte le informazioni e il coraggio di cambiare, quando i fatti diventano chiari"."Le crisi - secondo la presidente della BCE -, ma non possono autorizzare qualunque azione. Bisogna attenersi ai mandati ricevuti. E ti devi attenere non solo alla lettera, ma allo spirito del mandato".