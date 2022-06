Saipem, commessa offshore in Brasile

Saipem

(Teleborsa) -conferma la recente aggiudicazione di una Limited Notice to Proceed (LNTP) da BW Offshore SPV PTE Ltd,(Floating Production Storage and Offloading) che opererà successivamente per Shell ed i suoi partner per lo, situato a circa 200 km al largo del Brasile nel bacino di Santos, ad una profondità di circa 2.000 metri.La LNTP ha un valore fino a 50 milioni di dollari. La quota di Saipem vale circa 25 milioni di dollari.