Borsa, GeneralFinance ammessa a quotazione. Debutta il 29 giugno

(Teleborsa) - GeneralFinance è stata ammessa alla quotazione sul Segmento Euronext STAR Milan. L'offerta si svolgerà fra il 17 e il 23 giugno e il debutto è previsto per 29 giugno.L'intervallo di valorizzazione ante aumento di capitale è compreso tra 70 e 75 milioni, corrispondente a un minimo di 7,12 euro e un massimo di 7,63 per azione.Si prevede che Massimo Gianolli manterrà, per il tramite di GGH, il controllo della società a seguito dell'offerta, anche attraverso l'adozione di un meccanismo di voto maggiorato.In data 8 giugno 2022, la Società e First4Progress (F4P) hanno stipulato un accordo di investimento, in forza del quale F4P si è impegnata nei confronti della Società ad acquistare e/o sottoscrivere Azioni, purché nell’Intervallo di Valorizzazione individuato dal Consiglio di Amministrazione e ferme le dimensioni dell’Offerta, come sopra illustrate, per un controvalore minimo di 10 milioni ed un controvalore massimo di 15 milioni.F4P è un veicolo di investimento non quotato che ha raccolto risorse finanziarie principalmente tramite l’emissione del prestito obbligazionario convertibile “First4Progress CV 2021-2026” (il “POC”) sottoscritto da investitori professionali e high net worth individual.