Next, Monacelli: "Generali Italia si conferma Partner di Vita anche nella mobilità"

(Teleborsa) -, un nuovo dispositivo in grado di rivoluzionare la mobilità e proiettare le persone in un futuro più connesso e sostenibile. Un unico dispositivo connesso ed integrato a bordoche include servizi di telepedaggio, l'assicurazione e la telematica. Ce ne ha parlato, Chief Property & Casualty Officer"Oggi abbiamo lanciato una, si chiama Next ed è un passo molto importante nel processo di trasformazione dell'assicurazione auto che abbiamo intrapreso da alcuni anni. Un percorso che ci vuole portaredelle persone, nell'ambito di un modo di muoversi nuovo, diverso, complementare all'interno delle nostre città. Non si utilizza più soltanto l'auto, ma si utilizzano dei mezzi alternativi"."In questo contesto i- sottolinea il manager - e la tecnologia è proprio l'abilitatore di questi servizi. Next è dunque la porta di ingresso ai servizi assicurativi di Generali ed ai servizi di Telepass e ci consente di creare un sistema che, attraversofaccia dell'assicurazione una esperienza completamente nuova e diversa rispetto al passato"."Questo credo sia il percorso che noi dobbiamo continuare a fare per essere sempre più vicini ai nostri clienti,", afferma Monacelli, precisando "Next nasce per i nostri clienti privati, cioè la base clienti di Generali e Telepass insieme, ma la telematica ha una crescente rilevanza ed importanza e consente di, perché abilita servizi innovativi che possono essere di interesse anche per questa categoria".