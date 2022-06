Digital Bros acquisisce società americana D3 Go!

Digital Bros

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei videogames e quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato che, l'editore americano di "Puzzle Quest: The Legend Returns" e altri videogiochi, fra cui alcuni spin-off della serie Puzzle Quest, proprietà intellettuale detenuta dal gruppo a seguito dell'acquisizione di Infinity Plus Two avvenuta a gennaio 2021. D3 Go! ha sede ine un team composto da 8 persone. Idi D3 Go! dell'ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2022 ammontano a 18,5 milioni di dollari e l'ammonta a 2 milioni di dollari.Ilfisso totale ammonta a"on a debt and cash free basis". Congiuntamente al corrispettivo fisso, è stato concordato anche unbasato sui margini operativi futuri (calcolati come la differenza fra i ricavi lordi, i costi di produzione, le royalty e i costi di marketing) generati dai giochi pubblicati da D3 Go! per unL'acquisizione sarà finanziata mediante le, ferma restando la possibilità di Digital Bros di avvalersi di un finanziamento dedicato, si legge in una nota. Il corrispettivo fisso totale verrà pagato alla sottoscrizione del contratto prevista per il 1° luglio 2022. L'earn-out verrà corrisposto a partire da luglio 2023 in cinque rate annuali fino a luglio 2027."Il management prevede che l'acquisizioneprecedentemente comunicata al mercato", viene sottolineato.