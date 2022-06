Gruppo BCC Iccrea vede utile 2024 a 688 milioni. Prosegue derisking

(Teleborsa) - Il, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, ha annunciato i quattro principali target del: per quanto riguarda la qualità del credito un, sul fronte della profittabilità une cost/income al 67,1%, sul profilo di capitale un TCR al 18,7%, mentre sull'impegno ESG è previsto un sostegno al territorio e alla transizione delle PMI verso modelli concreti di sostenibilità, sviluppo dell'innovazione e della digitalizzazione e valorizzazione dei talenti femminili.In altre parole, il piano prevede: ilper raggiungere una qualità del credito vicina ai valori del mercato nazionale; un aumento della marginalità netta in linea con la natura cooperativa del gruppo; il; un continuo impegno sul fronte ESG per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio, per agevolare la transizione ecologica, l’innovazione e la digitalizzazione e per valorizzare i talenti femminili.Il Piano Industriale di Gruppo al 2022-2024 è statocon il ricambio di alcuni membri del consiglio di amministrazione stesso, del collegio sindacale e dei comitati endoconsiliari. Giuseppe Maino è stato confermato alla presidenza di Iccrea Banca.Sul fronte della qualità del credito, il piano prevede al 2024 unafino a 94,6 miliardi di euro (+7% sul 2021) con una nuova origination in arco piano di oltre 49 miliardi (17,2 miliardi nel solo 2024, CAGR +4,6%) e un programma di cessioni anche assistite da GACS. In arco piano è prevista la riduzione degli NPL netti a 2 miliardi di euro (-18% sul 2021), degli NPL lordi a 4,4 miliardi (-32% sul 2021), dell'al 2,1% e lordo al 4,5%.Dal lato della profittabilità, al 2024 è stimato un aumento del ROE al 5,5% e un cost/income al 67% (dal 73,9% nel 2019), con unaa 688 milioni nel 2024 (+45% rispetto al 2021).In particolare, il piano stima unaa 67,3 miliardi (+29% sul 2021) grazie ad un contributo significativo di 39,8 miliardi del risparmio gestito (+47% sul 2021) e di 12,8 miliardi dell’assicurativo vita (+24% sul 2021). Per quanto riguarda il profilo di capitale, si prevede il mantenimento di un solido livello di coefficienti patrimoniali, con un Cet1 ratio e TC ratio stabili rispettivamente al 17,6% e al 18,7%."Vogliamofacendo crescere la capacità di servire la clientela su tutta la gamma dei servizi bancari e finanziari e puntando su un asset fondamentale che abbiamo, quello per noi più distintivo: sto pensando all'elevato livello di fiducia che qualifica il rapporto con i nostri soci e clienti che si origina dal modello di business cooperativo e che mette le persone al centro", ha commentato Maino."Per il prossimo triennio ci aspettiamo di continuare a sostenere con determinazione economie dei territori, di migliorare ulteriormente il nostro livello di patrimonializzazione e di mantenere un livello di profittabilità adeguato alla nostra natura cooperativa - ha aggiunto il DG Mauro Pastore - Vogliamo completare il percorso di trasformazione del nostro modello di businessaccentrando attività legate a servizi a basso valore aggiunto".I nuovi componenti delsono: Giuseppe Maino (Presidente), Pierpaolo Stra (Vice Presidente Vicario), Teresa Fiordelisi (Vice Presidente), Lucio Alfieri, Francesco Carri, Giuseppe Gambi, Maurizio Longhi, Roberto Ottoboni, Paola Petrini, Flavio Piva, Nadia Benabdallah, Paola Leone, Luigi Menegatti, Enrica Rimoldi, Laura Zoni.I nuovi componenti delsono: Barbara Zanardi (Presidente), Riccardo Andriolo (Sindaco Effettivo), Claudia Capuano (Sindaco Effettivo), Michela Cignolini (Sindaco Supplente), Vittorio Rocchetti (Sindaco Supplente).