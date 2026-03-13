Equita risultati record nel 2025 : ricavi +41% e utile +73%, il migliore dall’IPO. Dividendo in crescita

(Teleborsa) - Nel 2025 il Gruppo Equita ha registrato ricavi netti pari a 111,7 milioni, in crescita del 41% anno su anno (€79,4 milioni nel 2024), grazie al contributo positivo di tutte le aree di business. I ricavi derivanti da attività con clienti sono anch’essi cresciuti a doppia cifra e hanno raggiunto €96,7 milioni (€71,4 milioni nel 2024, +35%). Tale performance si configura come il miglior esercizio dalla quotazione, con Ricavi Netti più che raddoppiati nel corso degli ultimi nove anni (2,1x i ricavi del 2017, +10% CAGR ’17-’25).



Le masse in gestione (AuM) al 31 dicembre 2025 erano pari a circa €1,1 miliardi e gli asset illiquidi proprietari rappresentavano il 60% delle masse complessive (fondi di private debt, private equity ed infrastrutture rinnovabili pari a €659 milioni al 31 dicembre 2025, €614 milioni al 31 dicembre 2024 e €346 milioni al 31 dicembre 2023).



Il Portafoglio Investimenti del Gruppo, pari a circa €14 milioni al 31 dicembre 2025 (€15 milioni al 31 dicembre 2024 e €16 milioni al 31 dicembre 2023), ha contribuito ai risultati consolidati per €0,4 milioni (€0,9 milioni nel 2024). Si ricorda che la performance del 2024 era influenzata dalla plusvalenza relativa all’acquisto di una quota aggiuntiva del fondo EPD già citata in precedenza e registrata nel primo trimestre.



Il Risultato Consolidato Ante Imposte è aumentato a €33,3 milioni (€20,2 milioni nel 2024, +65%). L’Utile Netto Consolidato è invece cresciuto a €24,3 milioni (€14,0 milioni nel 2024, +73%), grazie anche ad un tax rate del 27,1%, in riduzione rispetto al 30,4% dell’anno precedente. La marginalità del 2025 si è attestata al 22,1% (17,7% nel 2024).



Come per i Ricavi Netti, il 2025 conferma la forte redditività del Gruppo, con un risultato che in termini di Utile Netto si configura come il miglior anno dall’IPO, con utili che raddoppiati nel corso degli ultimi nove anni (2,2x i ricavi del 2017, +10% CAGR ’17-’25)



Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: "Il 2025 ha confermato la bontà della strategia di diversificazione su cui abbiamo investito. Il Gruppo ha raggiunto risultati eccellenti, sia sotto il profilo puramente finanziario che in termini di posizionamento. Nel 2025 abbiamo superato per la prima volta dalla quotazione la soglia dei €100 milioni di Ricavi Netti e registrato un Utile Netto superiore a €24 milioni, con un ritorno sul capitale tangibile investito (ROTE) del 40%. Questi risultati sono il frutto di una crescita a doppia cifra di tutte le aree di business e ci consentono di mantenere una remunerazione premiante per i nostri azionisti, con la proposta di distribuire un dividendo di €0,40 per azione, che rappresenta un payout sull’Utile Netto pari all’85% circa. La partnership con Iccrea Banca è una decisione strategica di lungo periodo, che ha come obiettivo quello di attivare relazioni commerciali su tutte le aree di business presidiate da EQUITA. Vogliamo combinare l’expertise dei nostri professionisti ed il ruolo di principale investment bank indipendente in Italia con la solidità ed il presidio capillare del territorio del Gruppo BCC Iccrea. L'accordo permetterà, inoltre, di rafforzare la solidità patrimoniale del Gruppo e diversificare ulteriormente l’azionariato, preservando la nostra indipendenza e confermando il management quale primo azionista”.



Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a €0,40 per azione. Tale proposta risulta in crescita rispetto a quanto distribuito per l’esercizio 2024 e rappresenta un payout dell’85% circa sull’Utile Netto 2025 e un dividend yield superiore al 7% ai prezzi correnti. Oltre a promuovere una remunerazione premiante per gli azionisti del Gruppo, tale payout permette di accantonare una parte degli utili d’esercizio – che si aggiungono agli ulteriori 5 milioni circa accantonati dall’IPO – con l’intento di offrire una maggiore visibilità ai dividendi futuri.

Il dividendo verrà corrisposto con la seguente modalità: Prima tranche – €0,20 per azione (cedola n. 14) derivante da distribuzione di utili – data di pagamento 20 maggio 2026 (payment date), data di stacco cedola 18 maggio 2026 (ex-dividend date) e data di

legittimazione al pagamento 19 maggio 2026 (record date); Seconda tranche – €0,20 per azione (cedola n. 15) derivante da distribuzione di utili da esercizi precedenti e riserve di capitale – data di pagamento 18 novembre 2026 (payment date), data di stacco cedola 16 novembre 2026 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 17 novembre 2026 (record date).

