CRIT, utile più che dimezzato nel 2025 con svalutazioni per 26 milioni di euro in USA

(Teleborsa) - Groupe Crit , big francese della somministrazione di lavoro che controlla anche l'italiana Openjobmetis, ha chiuso il 2025 con un fatturato pari a 3.372 milioni di euro, con un incremento del 7,9% rispetto al 2024. Tale incremento include un impatto di perimetro dell'8,4% relativo all'integrazione di Openjobmetis in Italia, consolidata a partire da maggio 2024. Su base organica, il fatturato è stabile rispetto al 2024. Le vendite internazionali rappresentano il 45% del totale.



L'EBITDA si è attestato a 145,3 milioni di euro, rispetto ai 149,1 milioni di euro del 2024, con un margine del 4,3%. Dopo aver considerato gli ammortamenti netti, aumentati di 5,6 milioni di euro, principalmente a causa dell'integrazione di Openjobmetis nell'intero anno rispetto agli 8 mesi del 2024, l'utile operativo corrente si è attestato a 89,2 milioni di euro rispetto ai 98,6 milioni di euro del 2024.



Gli altri oneri si riferiscono alla svalutazione di entità statunitensi per 26,1 milioni di euro. Infatti, in un contesto non favorevole e con risultati inferiori alle aspettative, il gruppo ha deciso di applicare una politica prudente alle proprie ipotesi nei test di impairment annuali, ma rimane fiducioso nel potenziale di recupero.



Il risultato finanziario, negativo per 2,4 milioni di euro, è dovuto a una perdita di cambio di 6,6 milioni di euro relativa ad attività denominate in USD e a un utile finanziario netto di 4,2 milioni di euro. Complessivamente, l'utile netto del Gruppo, al netto di un onere fiscale di 30,1 milioni di euro, ammonta a 31,2 milioni di euro (contro i 73 milioni dell'anno prima).



Al 31 dicembre 2025, con un flusso di cassa operativo di 136,9 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto corrispondente a un surplus di cassa di 135,1 milioni di euro, il Gruppo vanta una solida posizione finanziaria.



Il board proporrà la distribuzione di un dividendo di 1,50 euro per azione, pagabile il 6 luglio 2026.

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