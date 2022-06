Piazza Affari sale insieme a Vecchio Continente. Settimana in calo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Pirelli

Campari

Saipem

Italgas

Fincantieri

De' Longhi

Maire Tecnimont

GVS

ERG

OVS

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata positiva delle borse europee. La giornata odierna non permetterà comunque di evitare di registrare forti perdite settimanali, con gli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali sui due lati dell'oceano che hanno aumentato iLieve calo dell', che scende a quota 1,053. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,77%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +187 punti base, con un decremento di 17 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,55%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,06%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,80%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 24.164 punti.Balza in alto il(+1,73%); come pure, su di giri il(+2,08%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,06%.Su di giri(+4,78%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,17%.Effervescente, con un progresso del 4,10%.del FTSE MidCap,(+5,54%),(+5,17%),(+4,13%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 7,4%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%).