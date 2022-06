USA, leading indicator: economia attesa più debole nel breve termine

(Teleborsa) - Scende come da attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 118,3 punti a maggio, in calo dello 0,4% rispetto al mese precedente (-0,4% dato rivisto da -0,3%) ed in linea con le attese dagli analisti.La componente che riguarda laè aumentata dello 0,2% a 108,8 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,8% a 112,9 punti."Il LEI statunitense è sceso di nuovo a maggio, alimentato dal crollo dei prezzi delle azioni, dal rallentamento della costruzione di alloggi e dalle aspettative più cupe dei consumatori" - ha affermatopresso The Conference Board -. "L'indice è ancora vicino a un massimo storico, ma il LEI statunitense suggerisce che un'attività economica più debole è probabile nel breve termine e una".