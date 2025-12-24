Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Leading indicator Giappone in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator Giappone in ottobre
Giappone, Leading indicator in ottobre pari a 109,8 punti, in aumento rispetto al precedente 108,2 punti (la previsione era 110 punti).
Condividi
```