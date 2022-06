Contrastata Wall Street, bene il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 29.889 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.675 punti. Positivo il(+1,24%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,31%),(+1,22%) e(+0,99%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,57%),(-0,95%) e(-0,41%).Tra i(+4,90%),(+2,56%),(+2,14%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,66%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Tentenna, che cede lo 1,00%.(+12,72%),(+7,73%),(+6,95%) e(+6,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 57 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,96 Mln barili).