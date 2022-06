Assicurazioni, Zurich lancia la prima tutela condivisa in caso di cancro

(Teleborsa) - Una polizza specifica che offre un sostegno economico immediato in caso di diagnosi di tumore maligno. Questa la nuova soluzione lanciata Zurich Italia. Nel dettaglio – fa sapere Zurich in una nota – "Cancer Care" tutela dai costi legati all'insorgenza di una malattia grave.offre sostegno immediato al momento della diagnosi con l'erogazione di una somma, determinata in fase di sottoscrizione, utilizzabile per un accesso immediato alle cure, per coprire le spese legate all’assistenza domiciliare, il sostegno piscologico o i trasporti per le cure in altre citta`, compresi i relativi costi di vitto e alloggio (costi solitamente non coperti dalle polizze sanitarie tradizionali). La copertura ha una durata di cinque anni e puo` essere estesa al nucleo familiare, tutelando cosi` anche il coniuge o il convivente e i familiari di primo grado."Si stima che ogni anno in Italia vi siano 377mila nuove diagnosi di tumore – ha detto–. E` un momento di incredibile difficolta` emotiva, fisica e materiale per chi e` colpito e per i suoi familiari. Con Cancer Care, vogliamo offrire un sostegno concreto sin da subito e il modello distributivo di 4Care, basato sui gruppi di acquisto, ci consente ancora una volta di rendere la protezione accessibile a tutti, sia in termini di costo che di semplicita` di sottoscrizione".La nuova soluzione Cancer Care di Zurich e` sottoscrivibile attraverso la piattaforma 4Care, basata su un nuovo approccio alla condivisione e alla mutualita`, che vede nei gruppi di acquisto la chiave per offrire un livello di protezione elevato a costi contenuti e non ottenibili individualmente.