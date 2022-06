Be Shaping the Future sale in Borsa e si avvicina a prezzo OPA

Be Shaping the Future

Equita

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Giornata da protagonista a Piazza Affari per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario. il titolo è in netto rialzo dopo che sono stati sottoscritti gliper cuiacquisterà il 43,2% del capitale a 3,45 euro per azione, prezzo a cui sarà lanciata anche un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria sulle residue azioni ordinarie dopo il closing.L'obiettivo dell'operazione è il delisting da Piazza Affari. Gli analisti diaffermano di "dell'operazione".Ottima la performance di, che si attesta a 3,37 con. Il titolo è salito fino a 3,385 nel corso della mattinata. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,39 e successiva a 3,435. Supporto a 3,345.