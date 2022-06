G Rent entra nel capitale della startup SMACE (smart working in strutture di lusso)

G Rent

(Teleborsa) -, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, è, startup innovativa che ha l'obiettivo di promuovere presso le aziende e i loro collaboratori l'utilizzo di strutture ricettive di lusso destinate al rent per l'attività di smart working. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione, che- unione dei termini "work", lavoro, e "vacation", vacanza - emerso durante la pandemia.G Rent metterà a disposizione della startup unaadeguati allo svolgimento di attività in smart working, presenti all'interno del proprio portfolio, mentre SMACE forniràper la promozione di tali immobili presso i propri clienti, aziende e i loro lavoratori e collaboratori."Siamo orgogliosi di avere portato a termine questa operazione - ha commentato Emiliano Di Bartolo, AD di G Rent - con una società innovativa in cui crediamo molto. Il nostro obiettivo è quello di, oltre ad apportare una visione strategica di medio e lungo periodo, fornendo quindi un supporto determinante nel guidare il business della società nel nuovo scenario sorto successivamente alla situazione pandemica"."SMACE è entusiasta di avere nella sua compagine sociale Gabetti Short Rent - ha dichiarato Marta Romero, fondatore di SMACE - in quanto prezioso partner per lanciare i nostri servizi di Hybrid Workplace. Oltre al mercato italiano, laper far vivere ai professionisti stranieri il nostro paese come meta perfetta per lavorare e vivere esperienze autentiche".