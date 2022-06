Mercato elettrico, Borrell: Commissione Ue ha già deciso riforma

(Teleborsa) - L'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue,ha affermato oggi a Lussemburgo, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri, che la Commissione, basato su un modello marginale che attualmente dipende dal prezzo del gas."Nella situazioneche si trasmette ai prezzi dell'elettricità, sono lieto di vedere", ha osservato Borrell, "che la Commissione Europea ha già preso la decisione di costruire un nuovo sistema di formazione dei prezzi dell'elettricità nell'Ue che non lo renda piu' dipendente dal prezzo del gas. Questo fa parte della nostra lotta al cambiamento climatico: stabilire delle regole ragionevoli e avere un buon sistema per fissare i prezzi dell'elettricità", ha concluso. Fino a due settimane fa, la Commissione aveva temporeggiato, evitando di sbilanciarsi sulla riforma del sistema di formazione dei prezzi del mercato elettrico, noPoi, in maniera piuttosto inaspettata,la presidente della Commissione,aveva aperto alla riforma, durante un dibattito nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ammettendo che la struttura del mercato elettrico era stata progettata per come era necessaria 20 anni fa, quando dovevano essere ancora introdotte le fonti rinnovabili, e che oggi il mercato è completamente diverso e non funziona più. Oggi è il gas, la fonte più costosa, che definisce il prezzo dell'elettricità mentre le rinnovabili costano meno. La Commissione, aveva annunciato von der Leyen, si e' dunque assunta il compito di riformare il mercato per adattarlo alla nuova realtà, ma, aveva avvertito, "ci vorrà del tempo". Il 16 giugno, poi, la commissaria europea per l'Energia,ha annunciato in un'audizione al Parlamento europeo che la Commissione avvierà "una valutazione d'impatto, con un'ampia consultazione, sull'ottimizzazione del funzionamento del