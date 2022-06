Turbolenze mercati, Kazaks (BCE): dobbiamo vivere questa situazione con mano ferma

(Teleborsa) - "Se sarà necessaria un'azione (contro la frammentazione dei mercati, ndr), la adotteremo". Lo ha detto, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Bloomberg, aggiungendo che "è naturale vedere una maggiore incertezza e volatilità., mostrando al mercato qual è la nostra direzione"."È in un certo senso naturale vedere una maggiore volatilità dopo anni in cui la politica monetaria non ha alzato i tassi - ha continuato Kazaks - Tuttavia,e di saltare a livelli di tasso di interesse molto più elevati".Le parole del banchiere centrale arrivano a 11 giorni dal meeting della BCE in cui Francoforte ha deciso di porre fine agli acquisti netti di asset nell'ambito del programma APP a partire dal 1 luglio 2022 e dichiave di 25 punti base nella riunione di politica monetaria di luglio, e a 5 giorni dalla riunione di emergenza in cui è stato annunciato un mandato agli uffici tecnici per "accelerare il completamento della progettazione di un".Diversi osservatori pensano che la nuova misura dovrebbe essere pronta per la prossima riunione del Consiglio direttivo della BCE dal 20 al 21 luglio. "qui - ha detto Kazaks - Tutto ciò riguarda la volatilità del mercato: se sarà necessario che ci muoviamo prima, allora lo faremo prima. Se non è così urgente, non ci affretteremo".Nell'intervista l'economista ha anche detto che icon la trasmissione della politica monetaria" le decisioni sulla posizione generale. "Possono essere necessari strumenti separati per affrontare entrambi questi problemi", ha affermato.In un'intervista separata con Reuters, ha affermato che la BCE non dovrebbe avere livelli specifici di costi di finanziamento per i governi della zona euro, ma mirare a garantire che i suoi tassi di interesse siano trasferiti a tutti i paesi. "- ha detto Kazaks - Ma". Nell'intervista, ha anche espresso il proprio sostegno per un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base quest'estate, aggiungendo però che gli investitori non dovrebbero "farsi prendere la mano" scommettendo su ulteriori aumenti successivamente.