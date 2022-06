Brookfield raccoglie 15 miliardi di dollari per Global Transition Fund

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale con 725 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato di aver, quello che la società descrive come il più grande fondo per raccolta con l'obiettivo di sostenere la transizione verso il net zero.La domanda ha notevolmente superato il suo hard cap iniziale e la dimensione finale del fondo è stata, inclusi fondi pensionistici pubblici e privati, fondi sovrani, compagnie assicurative, istituzioni finanziarie e family office.Il fondo, co-diretto da Mark Carney e Connor Teskey, investe nella, nonché nello sviluppo e nell', sfruttando la leadership di Brookfield nelle energie rinnovabili.Finora sonoper diversi progetti, tra i quali: l'acquisizione di sviluppatori di batterie e energia solare statunitensi e tedeschi; l'investimento in uno sviluppatore di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio; una partnership per sviluppare l'accumulo di batterie nel Regno Unito.