Crédit Agricole punta a utile superiore a 6 miliardi di euro entro 2025

Crédit Agricole

(Teleborsa) -ha presentato il proprio, che mira ad un obiettivo di forte redditività, con unentro il 2025 (contro un obiettivo di oltre 5 miliardi di euro per il 2022), e all'aumento dell'obiettivo di ritorno sul patrimonio netto tangibile (ROTE) a oltre il 12% nel 2025 (contro un dato maggiore all'11% per l'anno in corso). Il gruppo bancario francese prevede che i ricavi siano equilibrati e in crescita in tutte le linee di business, con un tasso di crescita medio annuo tra il 2021 e il 2025 di circa +3,5%. L'obiettivoper il Gruppo Crédit Agricole entro il 2025 èIl piano di basa su quelle che Crédit Agricole chiama "" di crescita moderata (intorno all'1,9% nell'area euro entro il 2025) e un limitato rialzo dei tassi entro il 2025 (swap a 10 anni intorno all'1,65% nel 2025). Inoltre, prevede un'assunzione di costo del rischio di 40 bp per Crédit Agricole S.A. (25 pb per il gruppo Crédit Agricole), in linea con il precedente Piano a Medio Termine."La nostra traiettoria per il 2025 è di espansione basata su un solido potenziale di crescita organica, con", ha commentato Xavier Musca, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole. "La politica di distribuzione dei dividendi, pari al 50% degli utili in contanti, consentirà di coniugare remunerazioni attraenti per gli azionisti con il finanziamento della crescita del gruppo", ha spiegato, Jerome Grivet, vicedirettore generale incaricato della gestione.In un orizzonte di lungo termine, dal 2030 in poi, il gruppo sta organizzando e strutturando. Sta lanciando Crédit Agricole Transitions & Energies, per rendere le transizioni energetiche accessibili a tutti e accelerare l'avvento delle energie rinnovabili, e Crédit Agricole Santé & Territoires, per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi di cura per gli anziani.