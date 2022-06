Generalfinance, Gianolli: obiettivo raccolta IPO raggiunto e superato

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - L'funzionale alla quotazione in borsa di"è stato, con il roadshow che si chiuderà domani pomeriggio". Lo ha affermato, amministratore delegato dell'intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, durante l'UTP Summit deLa data di avvio delle negoziazioni, prevista per il 29 giugno 2022, è "una data storica che premia 40 anni di storia e", ha aggiunto.Il manager ha sottolineato i progressi del settore, che si riflettono anche nel apprezzamento da parte degli investitori: "Ho già affrontato il roadshow sette anni fa, quando annullai l'operazione perché i crolli di borsa avevano fatto perdere sottoscrizioni, e ciò mi impose una riflessione. Oggi le domande sono cambiate e".Nel corso del suo intervento, ha spiegato che "ilper un'attività anticiclica come questa - il mondo del restructuring, UTP e aziende high risk - è in. Stimiamo che il turnover possa essere ampio fino a 30 miliardi di euro. C'è necessità per il sistema bancario di installare un "pronto soccorso" delle imprese al loro interno, in quanto bisogna intervenire con strumenti e sistemi, e deve essere sgravata la situazione prima che peggiori"."L', perché per colpa dell'imprenditore e per l'immobilismo del sistema bancario, spesso si ritardano gli interventi", ha aggiunto in merito agli interventi sulle imprese in difficoltà.