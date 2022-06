Pesticidi, proposta della Commissione Ue per ridurre uso

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto oggcon obiettivi giuridicamentein linea con la strategia "Farm to Fork" ("dal campo alla tavola").Inoltre, l'uso di tutti i pesticidi sarà vietato nelle aree sensibili come parchi pubblici o giardini, parchi giochi, aree ricreative o sportive, sentieri pubblici e aree ecologicamente sensibili. G, usando parametri chiaramente definiti, e le loro strategie nazionali per garantire che l'obiettivo del 50% a livello europeo venga raggiunto collettivamente.Proposte anche" ("Integrated Pest Management", Ipm), in cui tutti i metodi alternativi di controllo dei parassiti vengano presi in considerazione prima di utilizzare i pesticidi chimici, come ultima risorsa. La proposta prevede poi un sostegno eccezionale da parte della Politica agricola comune (Pac): per un periodo di transizione di cinque anni, gli Stati membri potranno utilizzare i fondi della Pac per coprire i costi dei nuovi requisiti imposti agli agricoltori (si tratta di una deroga al principio per cui gli Stati non sovvenzionano misure obbligatorie, ma solo iniziative volontarie che vanno al di là degli obblighi).Lanel quadro della "direttiva Ue sull'uso sostenibile dei pesticidi" si sono rivelate troppo deboli e sono state attuate in modo disomogeneo.Recenti valutazioni da parte della Corte dei Conti dell'Ue e del Parlamento europeo riguardo all'attuazione della direttiva hanno dimostrato che i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi sono insufficienti, così come insufficienti sono state anche la promozione dell'uso della gestione integrata per il controllo delle specie nocive, e di approcci o tecniche alternative (in particolare le alternative non chimiche) ai pesticidi.ricorda la Commissione, comporta gravi rischi per la salute dei cittadini,