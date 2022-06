De Longhi, bonus da 300 mila euro all'AD dimissionario Garavaglia

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha deliberato di"quale riconoscimento per l'ottimo ed efficace impegno profuso nell'esercizio dell'incarico e delle cariche ricoperte, nonché per la dedizione dimostrata, anche nell'accettare di proseguire la sua attività sino alla fine del mese di agosto per seguire la chiusura del semestre e supportare il periodo di transizione".Garavaglia, che era entrato nel gruppo nel maggio 2020, si è dimesso lo scorso 17 giugno. Le dimissioni del manager sono arrivate per. "È con grande rammarico che lascio, mio malgrado per motivi personali, questo straordinario gruppo che negli ultimi due anni ho avuto il privilegio di guidare", ha commentato Garavaglia nel comunicato che ha annunciato la sua uscita.La società ha sottolineato che l'attribuzione del bonus ha rappresentato una deroga alla Politica di Remunerazione in presenza di circostanze eccezionali, consentita dalla politica stessa, e che non ha trovato applicazione la Procedura sulle operazioni con parti correlate, in quanto l'importo si configura quale importo esiguo. A parte questo bonus, l'raggiunto con Garavaglia