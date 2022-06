MPS, Lovaglio: con delivery piano molti investitori saranno interessati alla banca

MPS

Credit Agricole

(Teleborsa) - "Tra qualche mese,. Credo che saremo oggetto di attenzione da parte degli investitori e lo diventeremo ancora di più una volta fatto il nostro aumento di capitale". Lo ha affermatodi, nella conferenza stampa che ha seguito la presentazione del nuovo Piano Industriale 2022–2026 "A Clear and Simple Commercial Bank" . "Non è che siamo nelle condizioni che se non riusciamo a trovare uno dei nostri partner ci sentiamo in difficoltà", ha aggiunto, sottolineando che Rocca SalimbeniLe domande dei giornalisti si sono concentrate sul piano di, mediante il Fondo di Solidarietà, che interesserà circa, con un risparmio dei costi pari a 270 milioni di euro su base annua a partire dal 2023, a fronte di costi di ristrutturazione pari a circa 800 milioni di euro miliardi.Per MPS "è; "se riusciamo a fare questa operazione, la struttura globale dei costi del gruppo sarà comparabile" a quella degli altri istituti e "tale da garantire al Monte di competere con le altre banche. Noi". Lovaglio ha sottolineato come "il momento di avvicinamento alla profittabilità partirà da novembre. Per questo è molto importante che si realizzi questa svolta".Sollecitato su un possibile coinvolgimento dinell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, ha risposto: "". Secondo alcune indiscrezioni, la banca francese avrebbe chiesto al MEF la benedizione su Banco BPM, di cui ha di recente acquistato una quota di oltre il 9%, in cambio di un investimento nella ricapitalizzazione di MPS, con il Tesoro che si sarebbe detto non interessato.Quando gli è stato chiesto se la banca avesse un piano B nel caso in cui l'aumento di capitale non dovesse andare a buon fine, Lovaglio ha detto: "Sono fiducioso che ce la faremo, non posso prevedere il futuro.". "Con questo piano - ha spiegato - MPS torna a fare la banca, liberandosi dalla polvere che aveva addosso e che derivava da tutte le varie vicende" degli ultimi anni. "Oggi partiamo con le idee molto chiare. Il mio compito è far emergere il valore di questa banca e lo farò.".