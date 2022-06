Corte Conti approva Rendiconto Stato e avverte: "Stime governo ottimistiche"

(Teleborsa) - Lehanno approvato il. Si chiude così formalmente il ciclo annuale del bilancio con l'attestazione della regolarità della gestione amministrativa e contabile dello Stato.La Corte, nella relazione dei Presidente Carlo Chiappinelli ed Enrico Flaccadoro sul Rendiconto generale dello Stato, ritiene che lerispetto alle più recenti valutazioni degli organismi internazionali e degli analisti privati. "Se l'esercizio trascorso si e' chiuso con risultati migliori del previsto sia in termini di crescita economica che di finanza pubblica - ricorda la Corte - per quello in corso le previsioni sono state riviste al ribasso, in un quadro che resta esposto ai rischi connessi all'evoluzione del conflitto."Lo scenario degli ultimi mesi, caratterizzato dall'inatteso rialzo delle quotazioni delle materie prime, soprattutto, ma non solo, energetiche, dalle tensioni inflazionistiche e dal conflitto aperto nel cuore dell'Europa, presenta insidie di una tale portata da mettere potenzialmente a rischio qualsiasi piano di programmazione, afferma il Presidente, aggiungendo "in attesa che le tensioni geopolitiche trovino presto l'auspicata ricomposizione a livello diplomatico, è ora fondamentale perseguire responsabilmente la creazione di condizioni strutturali per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il medesimo impegno e determinazione dimostrati per far fronte alla crisi pandemica".Per la magistratura contabile il percorso di"dovrà necessariamentein un contesto di. E' quindi condivisibile la scelta del Governo di ritagliare nei conti pubblici spazi per intervenire sulle maggiori fonti di criticità, ma rimanendo entro gli obiettivi di saldo fissati nell'ottobre scorso e confermati dal DEF".Uh richiamo anche alla. La Corte si dice infatti"in vista dello sforzo aggiuntivo che sarà richiesto in sede di attuazione degli obiettivi del PNRR".La magistratura contabile rileva poi che il, compresi quelli edilizi, in quanto comporta "benefici non giustificati". "Da tempo è stato evidenziato come le spese fiscali costituiscano un elemento di distorsione del prelievo - si segnala - configurando in molti casi dei benefici non giustificati per gruppi specifici di soggetti, connon sempre auspicabili, e allo stesso tempo comportino una, che si quantifica in alcuni punti di PIL".Si rileva infine che lae, più in generale,perdurano criticità" e quindi "si può e si deve fare di più" per contrastare l'evasione, che "verosimilmente consentirebbe di ridurre la pressione fiscale, che oggi e' attestata al 41%, un dato oggettivamente elevato".