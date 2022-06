Digital360, finanziamenti per 14 milioni di euro da illimity per piano M&A

Digital360

illimity Bank

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglatocon, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, per avere. Questo programma di M&A prevede, oltre all'impiego di mezzi finanziari di terzi, l'utilizzo di risorse proprie del gruppo disponibili già dalla fine del precedente esercizio.I contratti prevedono la disponibilità di tre linee di finanziamento che possono essere utilizzate con appositi tiraggi nel corso dei prossimi 12 mesi, a seconda delle esigenze finanziarie che si manifesteranno in concomitanza delle acquisizioni programmate. Il finanziamento ha una, comprensiva di 24 mesi di preammortamento, e prevede clausole standard per questo genere di contratti; sarà erogato a tasso variabile, e la società stadi interesse. La parte di finanziamento eventualmente non utilizzata entro il termine dei 12 mesi sarà rimessa nelle disponibilità della banca."Siamo molto soddisfatti di questa operazione - ha commentato il- che ci consente da un lato di affrontare con serenità il percorso di crescita per linee esterne intrapreso quest'anno con al fianco un istituto la cui flessibilità, tempestività e proattività è stata molto apprezzata, e dall'altro didel gruppo che all'inizio dell'esercizio non aveva indebitamento netto, con una PFN creditoria per oltre 3 milioni di euro."Il ricorso alla leva del debito appare dunque, anche in questo contesto di mercato più difficile, uno strumento molto importante per riequilibrare le fonti di finanziamento aziendale edi Digital360", ha aggiunto.