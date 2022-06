Educazione imprenditoriale, Unicredit lancia "Con ME al centro"

(Teleborsa) - Offrire strumenti conoscitivi e di network a donne che vogliono avviare un'attività autonoma o di microimpresa per reinserirsi o inserirsi nel mercato del lavoro, generando un impatto sociale positivo. Questo l'obiettivo diil progetto lanciato oggi, con un evento dedicato, danell'ambito dei suoi. L'iniziativa – spiega UniCredit in una nota – punta a sostenere la crescita delle competenze imprenditoriali nelle donne e a stimolare l'avvio di nuove microimprese, offrendo un'opportunità di reskilling anche a donne che hanno perso la propria occupazione.Se, infatti, in valori assoluti l'Italia è il primo Paese europeo per numero di imprenditrici, con una percentuale di imprese femminili pari al 22% del totale (dati Eurostat), è altrettanto vero che ilè considerevolmente più basso rispetto a quello maschile e decisamente inferiore alle media europea (tasso di occupazione delle donne in Italia al 49% mentre in Europa si attesta al 62,7% - Fonte: Bilancio di genere 2021, Ragioneria generale dello Stato).fa leva su un partenariato diffuso pensato per offrire alle partecipanti una rete con cui confrontarsi per conoscere le opportunità del proprio territorio. Il Progetto è sostenuto daed è stato realizzato con il contributo dirientra nella più ampia strategia ESG Italia di UniCredit che si propone di creare un impatto sociale positivo attivando tre leve:con la proposta di finanziamenti dedicati fino a 40 mila euro destinati a sostenere nuove iniziative imprenditoriali;ovvero finanziamenti mirati a sostenere progetti sociali che favoriscono il progresso delle comunità intercettando tra i beneficiari indiretti le categorie vulnerabili;attraverso i programmi della Banking Academy di UniCredit che offre percorsi di education mirati a diversi target di popolazione (clienti e non clienti)."Con ME al centro – dichiara– è pensato per le donne che vogliono intraprendere un percorso inserendosi nel mercato del lavoro da imprenditrici. A loro offriamo un metodo che consente a chi ha un'idea di business, di comprendere come trasformarla concretamente in una nuova attività economica, facendo leva su un partenariato diffuso di grande valore. Il progetto rappresenta per noi un esempio concreto di come si declina la nostra strategia ESG, generando impatto sociale positivo attraverso: il rafforzamento del sapere (education), la conoscenza degli strumenti bancari, l'accompagnamento la connessione con il territorio".Più nel dettaglio laprevede una prima fase di orientamento per supportare le neo- imprenditrici nell'accendere il loro spirito imprenditoriale comprendendo le proprie attitudini valorizzandole e fornire loro una formazione per apprendere le basi dell'avvio di un'attività di microimpresa. Una seconda fase che prevede incontri interattivi con professioniste specializzate in diverse materie e poi con imprenditrici di prima generazione per rispondere ai quesiti delle partecipanti e approfondire le tematiche affrontate durante lo studio in autonomia. Una fase in cui volontari dell'associazione Unigensi – conclude la note – aiuteranno le future imprenditrici nella stesura dei business plan. Infine una rete locale di Stakeholder offrirà supporto nella divulgazione del progetto e nel fornire alle partecipanti strumenti utili e networking.