Michael Burry: effetto Bullwhip potrebbe cambiare scelte FED

(Teleborsa) -ha affermato cheche si sta verificando nel settore del commercio al dettaglio potrebbe portare la Federal Reserve a invertire gli aumenti dei tassi e la sua politica di restrizione quantitativa. "Questa sovrabbondanza di offerta al dettaglio è l'effetto Bullwhip. Cercatelo su Google. Vale la pena capirlo per i vostri investimenti. Impulsi deflazionistici da questo -> disinflazione nell'IPC entro la fine dell'anno ->-> Cicli", ha scritto su Twitter.Burry è conosciuto per essere stato il primo investitore a prevedere e trarre profitto dalla crisi deiverificatasi tra il 2007 e il 2010 ed è stato reso famoso grazie all'interpretazione di Christian Bale nel film "" (in italiano "La grande scommessa"). Da allora gestisce Scion Asset Management.Burry ha linkato alle sue considerazioni un articolo della CNN che parla di come il caotico mix di prezzi record del carburante e una crisi senza fine della catena di approvvigionamento stiano portando i rivenditori "a considerare l'impensabile", ovveroL'effetto Bullwhip, che in italiano è conosciuto anche come, si riferisce all'amplificazione della domanda che si ripercuote, alle volte in maniera disastrosa, lungo l'intera catena di distribuzione. In sostanza,e della richiesta di approvvigionamento di scorte a mano a mano che ci si muove da valle a monte.