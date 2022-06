Promotica, consigliere Michele Grazioli entra nel capitale con 1,09%

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato che, società riconducibile al consigliere Michele Grazioli,. L'operazione prevede che Dieci.Sette, società posseduta dall'AD Diego Toscani e proprietaria dell'81,52% del capitale, ceda 175.000 azioni entro il 30 giugno 2022 a un prezzo di 3 euro ciascuna, per un"La decisione di investire in Promotica da parte di Michele Grazioli, attraverso la sua Holding, rappresenta per noi un", ha commentato Toscani. Grazioli, che è entrato nel CdA di Promotica nell'ottobre 2020, è un giovane imprenditore nell'ambito delle applicazioni di intelligenza artificiale e presidente di Vedrai, startup che si occupa dello sviluppo di piattaforme per il miglioramento del processo decisionale.Al perfezionamento dell'operazione, Dieci.Sette rimarrà il primo azionista con l'80,43% del capitale, seguito da Giochi Preziosi con il 3,11% e Grazioli Holding con l'1,09%. Ilha in mano il 15,37%.