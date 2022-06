Brilla Digital360, mercato premia acquisto controllo Methodos

Digital360

Digital360

FTSE Italia Growth

Digital360

Digital360

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,50% forte dell'annuncio dell' acquisizione di Methodos nella consulenza organizzativa.L'operazione prevede l'acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos e Accompany (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group e il 51% della società Digital Attitude (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 4,353 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 4,613. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 4,267.