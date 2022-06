Digital360 acquisisce controllo Methodos per crescere nell'advisory

Digital360

(Teleborsa) -, società attiva nel campo della trasformazione digitale e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo vincolante per, anche basato su piattaforme tecnologiche (il cosiddetto Consultech), a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni. L'operazione prevededel 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell'acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori).Nata nel 1979 a Milano, Methodos è attiva nella, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende. Ha recentemente ampliato il proprio perimetro di business tramite le controllate Digital Attitude e Accompany, attive, rispettivamente, nel mercato dellea supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nelIl Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguitoper circa 9 milioni di euro, con undi oltre 1,5 milioni di euro (EBITDA margin del 17%). La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 aprile 2022 è pressoché in pareggio. Ilper la cessione delle quote è stato complessivamente fissato in 4,26 milioni di euro (oltre alla PFN). A ciò si potrà aggiungere un earn out pari a massimi 1,1 milioni di euro, da pagarsi interamente in denaro e successivamente all’approvazione del bilancio 2022. Previste(put e call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49%. L'operazione verrà finanziata con l'utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con"Questa acquisizione va nella direzione di costruire il, una sfida che è oggi indispensabile per interpretare la transizione verso un nuovo paradigma nella relazione tra persone e organizzazioni - ha commentato- Le competenze e l'esperienza di Methodos possono supportarci nel creare un polo leader nel mercato dell'Advisory a supporto delle organizzazioni in ottica di trasformazione digitale e connesso cambiamento organizzativo"