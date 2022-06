Mercati europei positivi. BCE, primo rialzo dei tassi a luglio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio di settimana incerto. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. A fare da assist ai listini contribuiscono le minori restrizioni anti Covid, in Cina. L'attenzione degli operatori resta alta su inflazione e sulle azioni delle banche centrali mentre guardano a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum annuale della Banca centrale europea.Nel suo discorso introduttivo, la, ha ribadito che l'inflazione nell'Eurozona "è alta, in modo non desiderabile, e si prevede che rimarrà tale ancora per qualche tempo. Questa è una grande sfida per la nostra politica monetaria". A luglio - ha aggiunto - "intendiamo alzare i tassi di riferimento per la prima volta in 11 anni. A settembre l'aumento dei tassi potrebbe essere più consistente se il quadro dell'inflazione deteriora. "Agiremo velocemente" - ha detto ancora Lagarde - e le decisioni saranno legate all'andamento dei dati.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.820,7 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,04%.Torna a scendere lo, attestandosi a +191 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,90%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul, mentre, al contrario, ilha perso lo 0,77%, terminando la seduta a 23.987 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,73 miliardi di euro, in calo di 297,7 milioni di euro, rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto ai 0,5 miliardi precedenti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 69,64%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,68%.Su di giri(+2,49%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,42%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.di Milano,(+4,17%),(+3,78%),(+3,76%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,29%.In perdita, che scende del 2,30%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,28%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 85 punti)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 2,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%).