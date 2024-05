Borse europee positive. Ottimismo per trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione, sull'ottimismo per i risultati di bilancio. Sullo sfondo, gli investitori continuano a interrogarsi sulle prossime mosse delle banche centrali, abbandonando ormai l'idea di un taglio dei tassi di interesse, a breve, da parte della Federal Reserve, ipotesi alimentata la scorsa settimana dai dati sul mercato del lavoro americano, più deboli del previsto.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,075. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.315,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,2%) si attesta su 77,44 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%,avanza dello 0,31%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,91%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,22% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.405 punti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,52%, all'indomani dei risultati trimestrali.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,14%.Buona performance per, che cresce dell'1,72%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,12%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,72%),(+1,64%),(+1,52%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,61%, dopo il collocamento dello 0,7% circa del numero complessivo di azioni ordinarie a un prezzo di 7,28 euro per azione, per un controvalore complessivo lordo di circa 16,9 milioni.Calo deciso per, che segna un -3,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,69%.