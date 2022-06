Superbonus, no del governo a proroga

(Teleborsa) - Nessuna proroga per il. È quanto avrebbe deciso il governo nel corso dellatra la maggioranza e l'esecutivo in corso alla Camerasecondo quanto riportato da Ansa. Palazzo Chigi avrebbe infatti stoppato qualsiasi ipotesi di prorogare le misure del Superbonus. A motivare la decisione l'assenza di disponibilità a mettere in campo ulterioriVi sarebbe però la disponibilità a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche.