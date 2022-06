USA, scorte ingrosso in aumento a maggio

(Teleborsa) - Continuano a crescere le. Nel mese di2022, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un aumento del 2% a 880,6 miliardi di dollari. Il dato si confronta con il +2,3% precedente (dato rivisto da un preliminare di +2,2%) e con il +2,1% atteso dagli analisti. Su base annua si registra una salita del 25%.Ilè stato di 104,3 miliardi di dollari a maggio, in calo di 2,4 miliardi di dollari rispetto ai 106,7 miliardi di dollari di aprile. Ledi merci per maggio sono state di 176,6 miliardi di dollari, 2 miliardi di dollari in più rispetto alle esportazioni di aprile. Ledi merci per maggio sono state di 280,9 miliardi di dollari, 0,4 miliardi di dollari in meno rispetto alle importazioni di aprile.