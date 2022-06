Wall Street gira in negativo

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Continua al ribasso la seduta a Wall Street dopo un iniziale ottimismo degli investitori sostenuto dall'per il Covid-19, che spingevano in particolare i titoli legati al settore viaggi: come, ma ancheL'attenzione degli addetti ai lavori resta rivolta, poi, alle banche americane, in particolare agli istituti che hanno deciso di alzare i dividendi dopo aver superato gli stress test della Federal Reserve:Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-0,97%) e si attesta su 31.134 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.844 punti, in calo dell'1,44%. In netto peggioramento il(-2,36%); sulla stessa tendenza, pessimo l'(-1,68%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,16%),(-2,29%) e(-2,21%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,20%),(+1,05%),(+1,05%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,45%.Scende, con un ribasso del 4,51%.Crolla, con una flessione del 3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,85%.Tra i(+5,39%),(+1,07%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,60%.In perdita, che scende del 6,27%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 2,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,4 punti; preced. 106,4 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 6,9%).