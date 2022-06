Sale tensione Mosca-Oslo: che sta succedendo?

(Teleborsa) -di bloccare i rifornimenti alimentari destinati ai russi di un villaggio minerario a Spitsbergen, un'isola dell'arcipelago norvegese delle isole Svalbard,A denunciare il blocco su Telegram èpresidente della Commissione affari esteri della Camera alta del Parlamento russo. In particolare, secondo Kosachev, le autorità norvegesi basano il loro rifiuto sulle sanzioni imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ma il senatore russo fa riferimento al trattato del 1920 sulle isole Svalbard, in base al quale i paesi firmatari (compresa la Russia in quanto erede dell'Urss) hanno diritti sullograzie a una collaborazione con il Regno Unito. Per ilministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram, è necessario "continuare a sostenere l'Ucraina in modo che possa continuare la battaglia per libertà e indipendenza"Intanto, riflettori puntati aove si sta svolgendo il"I leader prenderanno anche la storica decisione di invitare Finlandia e Svezia a diventare membri della Nato, sulla base dell'accordo raggiunto ieri tra Finlandia, Svezia e Turchia: si tratta di un accordo positivo per laha detto il segretario della Nato Jens Stoltenberg arrivando al summit.Stoltenberg, parlando di vertice, ha sottolineato ancora una volta come la Russia pone una "minaccia diretta" alla sicurezza della Nato. Durante il vertice Nato in corso a Madrid ", ha detto.E gli, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il summit Nato a Madrid.accusandole di sostenere la base industriale militare e della difesa russa, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. La mossa ha provocato la dura reazione della Cina che ha respinto le accuse e i sospetti, affermando di "non aver fornito alcuna assistenza militare alle parti coinvolte nel conflitto Russia-Ucraina", opponendosi, secondo una nota dell'ambasciata cinese a Washington.