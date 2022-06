Fincantieri, lascia il direttore generale Fabio Gallia

Fincantieri

(Teleborsa) - Il CdA di, uno dei principali complessi cantieristici al mondo, ha approvato l'del rapporto di lavoro con il, con effetto dalla data odierna, a seguito delle nuove opportunità professionali che il manager ha ritenuto di cogliere. Gallia, che ricopriva il ruolo di DG da settembre 2020, è stato in passato amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, di BNL, die di Banca di Roma.L'accordo prevede laconforme alla politica di remunerazione della società, comprensivo di accordo transattivo sul corrispettivo contrattualmente previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro e compenso per la rinuncia a ogni domanda o diritto comunque connessi o occasionati dagli intercorsi rapporti di lavoro e dalla loro risoluzione. Previste anche clausole di claw-back in linea con le best practice di mercato.L'amministratore delegatoè stato nominato anche direttore generale.