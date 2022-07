Kohl's termina trattative per essere acquisita da Franchise Group

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha comunicato ilconper essere acquisita da quest'ultima. Il board ha determinato all'unanimità di concludere il processo di revisione strategica, in quanto "l'si è riflesso nel prezzo e nei termini della proposta più recente di Franchise Group", pregiudicando il buon esito dell'operazione. L'avvio delle trattative esclusive era stato comunicato a inizio giugno "Dopo aver, Franchise Group è emersa come il miglior offerente e abbiamo avviato trattative esclusive e facilitato un'ulteriore due diligence - ha commentato il chair Peter Boneparth - Nonostante uno sforzo da entrambe le parti, l'attuale contesto finanziario e di vendita al dettaglio ha creato ostacoli significativi al raggiungimento un accordo accettabile e pienamente eseguibile. Dato l'ambiente e la volatilità del mercato, il consiglio ha stabilito che semplicemente".Contestualmente, Kohl's ha fornito un aggiornamento sull'andamento degli affari del secondo trimestre in relazione alle mutate condizioni macroeconomiche. Poiché le pressioni inflazionistiche sui consumatori continuano, la società "sta assistendo a una" e ora si aspetta che lenel secondo trimestre, rispetto alle precedenti aspettative di una cifra low-single digits.