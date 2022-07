Racing Force acquisisce Racing Spirit per ampliare gamma prodotti

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport, ha, che sviluppa capi die ha già all'attivo importanti contratti a livello internazionale, come quelli con Pirelli Tyre e Toyota Racing Development - TRD. Racing Forcedel Progetto Racing Spirit insieme a Gabriele Pedone, già manager di Racing Force USA.L'operazione rientra nel piano dilegati al motorsport da parte della società e si svilupperà negli anni a venire attraverso nuove collaborazioni e un'espansione in segmenti di mercato affini al mondo racing.Il CdA ha approvato: l'acquisizione per un corrispettivo pari a 42 migliaia di euro dell'azienda di; l'acquisizione da parte della controllata Racing Force USA Inc., per un corrispettivo pari a 575 migliaia di dollari, dell'azienda di; l'acquisto della titolarità delnel territorio USA da parte della controllata Racing Force USA Inc., per l'importo di 75 migliaia di euro.L'operazione include anche: l'emissione di unper complessivi 500 mila euro a favore di Racing Spirit S.r.l., finalizzato all'estinzione del debito bancario in capo alla stessa; ladella partecipazione detenuta in Racing Spirit LLC pari al 50% del capitale sociale della stessa per un corrispettivo di 183 mila euro; il riconoscimento da parte della controllata Racing Force USA Inc. in favore di Gabriele Pedone dell'tra quanto riveniente dalla messa in liquidazione di Racing Spirit LLC e 75 mila euro, oltre ad un earn-out sulla base dei risultati di vendita.