Oggi incontro Conte-Draghi: il M5S chiede maggiore ascolto

(Teleborsa) - È previsto per oggi l'incontro tra il presidente del Consiglio,, e il leader del Movimento 5 Stelle,. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'ex presidente del Consiglio è pronto a chiedere al governo maggiore ascolto per evitare una crisi. «Anche questa volta Giuseppe Conte porterà la lealtà di una comunità che non ha mai tradito ma che è stata più volte tradita – ha dichiarato alla testata milanese il senatore– Attenzione però a non scambiare la lealtà per mollezza. La nostra lealtà guarda ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, ai disoccupati. Guai a sottovalutare Conte, guai a sottovalutare i 5 stelle. Chi lo ha fatto nel passato se ne è pentito dolorosamente".Uno dei punti di conversione tra le parti potrebbe essere rappresentato dal. L'assist è arrivato dache ha difeso nel weekend la misura che già a febbraio 2021 era stata oggetto del dialogo tra il garante del Movimento e Draghi.Giuseppe Conte prima di incontrare Draghi nel pomeriggio, alle 13 si confronterà con lo stato maggiore stellato. Sul tavolo ci sono tre punti:. Il risultato dell’incontro tra il presidente del Movimento e Draghi sarà evidente in ogni caso a stretto giro: il— uno dei nodi per via del termovalorizzatore di Roma — è infatti già alla Camera.