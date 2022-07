Solid World Group, debutto positivo su Euronext Growth Milan

Solid World Group

(Teleborsa) -per, gruppo italiano leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0. Le azioni della società, che si è quotata su, mostrano un, dopo che in apertura sono state a lungo sospese al rialzo con un teorico di +50%.In fase di collocamento SolidWorld Group ha6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 6,5 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 27,32% e ladi mercato all'IPO è pari a 16,5 milioni di euro. SolidWorld Group rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 180 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan."Siamo molto orgogliosi dell'accoglienza ricevuta dalla comunità finanziaria e da Borsa Italiana in occasione del nostro ingresso in Euronext Growth Milan - ha commentato l'- Abbiamo, molto desiderata, che non rappresenta un traguardo bensì una tappa fondamentale del nostro processo di sviluppo e crescita. È il risultato di un impegno totale che ha coinvolto tutto il nostro team, che ringrazio immensamente per il lavoro svolto"."L'interesse dimostrato dagli investitori rafforza ulteriormente la nostra visione e il nostro progetto industriale: da oltre vent'anni lavoriamo pergrazie all'integrazione di tecnologie digitali 3D nei processi di progettazione e produzione - ha spiegato Rizzo - Siamo convinti che questa sia la direzione che consentirà alle imprese e alle eccellenze italiane di vincere la competizione nel mondo"."La Borsa ci permetterà di accedere alle risorse necessarie per realizzare i nostri progetti di crescita e consolidare la nostra reputazione dentro e fuori i confini nazionali - ha aggiunto l'AD - In particolare ci concentreremo nell'che ci consentano di rafforzare la filiera di creazione del valore anche tramite operazioni di M&A; nell'ulteriore sviluppo del percorso diche abbiamo già avviato da qualche tempo, con l'apertura di una sede a Dubai. Infine, nella, come quello biomedicale e l'acquisizione di leadership nel campo della produzione di hardware e software per l'industria 4.0, così da accompagnare le imprese in tutte le fasi della filiera di trasformazione digitale come partner unico, affidabile ed efficace".