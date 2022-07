Gimbe, nuovi casi Covid in forte aumento: indispensabile la mascherina, si rischia "lockdown di fatto"

(Teleborsa) - Il monitoraggio indipendente dellarileva che nella settimana 29 giugno-5 luglio 2022, rispetto alla precedente, si è registrato un aumento di(595.349 vs 384.093) e(464 vs 392). In crescita anche i casi attualmente positivi (1.087.272 vs 773.450), le persone in(1.078.946 vs 767.178), i ricoveri con sintomi (8.003 vs 6.035) e le terapie intensive (323 vs 237).Una "crescita esponenziale dei, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati", ha sottolineato, il presidente della Fondazione. "Quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture" e "un'alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, che rischia di determinare un '' su vari servizi, inclusi quelli turistici", ha aggiunto.Secondo Cartabellotta, "in questa fase, oltre ad accelerare la somministrazione della 4/a dose nei pazienti vulnerabili, è indispensabile contenere la circolazione virale utilizzando le". "Esistono reali motivi di preoccupazione", ha commentato ancora il presidente della Fondazione GIMBE, anche perché "l'occupazione deiè destinata ad aumentare nelle prossime settimane".