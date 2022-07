ABI, Patuelli: occorrono fusioni bancarie europee, NPL possono aumentare

(Teleborsa) - "Le aggregazioni bancarie si sono realizzate in un quadro di costante forte concorrenza. In proporzione alle popolazioni, si sono realizzatedel resto d'Europa. I, soprattutto in Europa, per favorire la crescita di soggetti bancari che abbiano dimensioni competitive con i giganti americani e asiatici". Lo ha affermato, nella sua relazione all'Assemblea annuale dell'Associazione bancaria italiana. In questo senso, è importante che prosegua la costruzione dell'Unione bancaria, realizzando Testi Unici europei con norme identiche di diritto bancario, finanziario e fiscale e con proporzionalità di oneri burocratici, ha aggiunto."Anche in presenza della pandemia le banche hanno complessivamente continuato a rafforzare patrimoni e liquidità e ridurre i crediti deteriorati che non sono esplosi anche per la presenza dirusso-ucraina", ha spiegato nel suo intervento."I- ha aggiunto Patuelli - nonostante le costanti attività delle banche per ridurli: possono crescere le crisi di imprese che debbono ancora essere accompagnate da misure di finanza d'emergenza che anche allunghino le durate dei prestiti assunti, per dare nuove possibilità di ripresa".Il numero uno dell'Associazione bancaria italiana ha anche affrontato il tema degli istituti in crisi. "Idi banche in gravi difficoltà, con l’intervento dei Fondi interbancari di tutela dei depositi, come avvenuto in Italia fino al 2015, prima della "risoluzione" delle quattro banche, e come è tornato possibile dopo la "doppia conforme" sentenza del Tribunale e della Corte europea che hanno dato ragione all’Italia, riconoscendo la natura privata del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi".Secondo Patuelli, "per attrarre i risparmi verso gli investimenti in Italia occorre proseguire nelle riforme fiscali: il potenziamento dei PIR va in questa giusta direzione, ma questa riforma non è sufficiente per attrarre l’ingente liquidità parcheggiata". Inoltre, "per innescare un più robusto circuito virtuoso per favorire la trasformazione della liquidità in investimenti produttivi che sono gravati dalla doppia imposizione sugli utili delle imprese e sui dividendi"."Le Unioni economica, bancaria e dei mercati dei capitali devono crescere senza nuovi oneri per le banche enegli Stati membri, per realizzare l'uguaglianza delle condizioni della concorrenza delle imprese nella UE, quando i differenti debiti pubblici già incidono con spread che hanno conseguenze sulla concorrenza", ha detto all'Assemblea annuale."L'Unione bancaria - secondo Patuelli - si è sviluppata molto di più nella crescita delle attività di Vigilanza che nell’unificazione delle altre regole. L’, se non vi saranno Stati privilegiati o penalizzati: necessitano regole comuni per la crescita di tutti, su un piano di parità concorrenziale. Concordiamo col Presidente Enria: bisogna completare l’Unione bancaria "in modo sensato e pragmatico".In un altro passaggio ha sottolineato che ", pensate prima della pandemia e della guerra" e che "necessitano certezza del diritto anche prospettica e identiche regole e stessa Vigilanza per operazioni finanziarie realizzate da soggetti giuridici diversi".