Crolla Twitter, pesano notizie Washington Post su OPA Tesla

Twitter

società che fornisce un servizio di notizie e microblogging

S&P-500

Twitter

(Teleborsa) - E' forte il ribasso registrato dache esibisce una perdita secca del 3,63% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia riportata dal. Il quotidiano statunitense ha messo in dubbio la volontà di Elon Musk di portare a termine l'OPA da 44 miliardi di dollari.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,64 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 38,28.