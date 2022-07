Giappone, ex premier Shinzo Abe colpito da arma da fuoco durante un comizio: è in gravi condizioni

(Teleborsa) - L'ex premier del Giapponeè stato vittima di un attentato durante un evento elettorale nelcentrale. Secondo quanto riportano i media giapponesi, l'ex premier giapponese è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e sarebbe "in gravi condizioni". Il network pubblico Nhk ha riportato che Abe è stato visto sanguinare dale che è stato sentito un rumore compatibile a quello di uno sparo e "sembrerebbe non mostrare segnali vitali" nei primi esami fatti sulla funzionalità diLa polizia giapponese ha arrestato il 41ennecon l'accusa diper aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l'ex premier a Nara. L'uomo è un residente locale ed è riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.Il primo ministroè rientrato d'urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, e ha detto di "augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere", condannando "nel modo più deciso possibile" l'attentato ai danni di Abe, definito come "inaccettabile".