Levi Strauss, ricavi e utili in crescita nell'ultimo trimestre

Levi Strauss & Co

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registratodi 1,5 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 maggio 2022), in crescita del 15% (del 20% a valuta costante) rispetto al secondo trimestre del 2021, trainati dalla crescita in tutti i segmenti di business. Ilrettificato è stato del 58,2%, stabile rispetto al secondo trimestre 2021. L'rettificato è stato di 117 milioni di dollari, in aumento rispetto a 93 milioni di dollari nel secondo trimestre 2021. L'rettificato è stato di 0,29 dollari, in aumento rispetto a 0,23 dollari del secondo trimestre 2021"I nostri risultati del secondo trimestre dimostrano la forza della nostra strategia, che continua a supportare una forte crescita dei ricavi e l'espansione dei margini", ha affermato Chip Bergh, presidente e amministratore delegato - Idi prodotti"."Sebbene l'ambiente operativo rimanga dinamico, la diversità della nostra attività sta fornendofinanziari nell'anno fiscale 2022, facendoci progredire nel nostro percorso per ottenere ricavi netti da 9 a 10 miliardi di dollari e un margine EBIT rettificato di 15% entro l'anno fiscale 2027", ha aggiunto il CFO Harmit Singh.